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EGM'den emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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EGM’den emekli polis memuru Faruk Sezer’e suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), emekli polis memuru Faruk Sezer'in polis teşkilatı hakkında yaptığı açıklamaların mesnetsiz olduğu ve Sezer hakkında, farklı platformlarda öne sürdüğü iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

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