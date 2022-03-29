İstanbul’da ‘insanlık ölmüş!’ dedirten olay: Çöpten yenidoğan bebek çıktı!
Yürekleri burkan olay İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşandı. Çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Talihsiz bebeğin minik cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekipler de sır olayı aydınlatmak için harekete geçti.
Boğazları düğümleyen olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah sularında yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi gördü.
ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde delil araştırması yaptı.
Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu ortaya çıktı.
Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin ardından bebeğin cesedi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.
ARACIN PLAKASI TESPİT EDİLDİ
Bebeği bırakan kişilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
"YENİ DOĞURMUŞ BEBEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNDE İZLERİ VAR"
Mahalle sakini Murat Özcan; "Bizim evinin önünde bir çöp teknesi var. Sabah saatlerinde bir bayan gelmiş bebek cesedini bırakmış. Yeni doğurmuş bebeği çöp konteynerinde izleri var. Yeni doğum yaptığına dair şeyler var.
Artık öldü de mi bıraktı, çöpün içerisinde yaşıyor muydu onu polis ekipleri araştıracakmış. Ekipler şu anda güvenlik kamera görüntülerini topluyor. Ama araba belliymiş." dedi.
Osman Akbaş ise, "Şantiyede çalışıyoruz. Bizim bekçiler de var. Çöpçü burada çalışıyormuş. Çocuğun cesedini görmüş. Polis ekiplerine haber vermiş. Polis ekipleri burada inceleme yaptı" dedi.
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