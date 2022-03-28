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Meteoroloji'den Sahra çölü tozu uyarısı! Camları kapatın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Meteoroloji’den Sahra çölü tozu uyarısı! Camları kapatın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesiyle sıklıkla görülen çöl tozlarının önümüzdeki günlerde yurdun özellikle batısında etkili olacağını duyurdu. Sahra Çölü üzerinden gelmesi beklenen çöl tozunun yurdun batısında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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