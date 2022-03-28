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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: İstanbul Boğazı’nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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