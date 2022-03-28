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Son dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı

Son dakika... Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Feci kazada 1 kişi ölüdü, 33 kişi de yaralandı.

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