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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?

Elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler gibi ilçelere ilişkin açıklamada bulunuldu. İşte, Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?

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