DİYANET 2022 TAKVİMİ: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre kısa süre içinde idrak edilmeye başlanacak. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Başta oruç olmak üzere mübarek Ramazan'ın ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk oruç ve sahur için 2022 Ramazan imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
İLK SAHUR/ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.
2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
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