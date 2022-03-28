DİYANET 2022 TAKVİMİ: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Başta oruç olmak üzere mübarek Ramazan'ın ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk oruç ve sahur için 2022 Ramazan imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?