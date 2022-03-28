Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi ile cip çarpıştı
Son dakika haberine göre: Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
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