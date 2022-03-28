Ameliyat ölüme götürdü! Delil gizleme davası

Yağlarını aldırmak ve karnını gerdirmek için bıçak altına yattığı hastanede yaşamını yitiren Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bichara Abibe'nin şüpheli ölümünde hemşirenin evrakları sakladığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcılık, talebine rağmen Abibe'ye ait tıbbi bilgi ve belgeleri teslim etmeyerek hemşire Elif A.'nın suç işlediğini kaydetti. Hemşire hakkında, önce belgeleri gizleyip ardından çıkan arama kararı üzerine teslim etse de hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.