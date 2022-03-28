Konya’da kamyon şarampole devrildi! Ölü ve yaralı var

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.