Konya’da kamyon şarampole devrildi! Ölü ve yaralı var
Konya’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah sularında Seydişehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde Karacaören Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Emrah Elmas kontrolündeki 07 JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Emrah Elmas'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Jada Pinkett Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith oynadığı filmler ve diziler
- Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Pendik, Kavakpınar, Yenişehir, Reşitpaşa elektrikler ne zaman gelir?
- Oscar ödül töreni ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 94. Oscar ödül töreni canlı yayın izleme yolları...
- DİYANET 2022 TAKVİMİ: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? Okulların kapanış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 MEB takvimi...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 20 bin işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...
- Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları nelerdir?
- EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yaş arası...
- F1 Suudi Arabistan GP CANLI nasıl izlenir? S Sport 2 nereden, nasıl izlenir? Formula 2 Suudi Arabistan Grand Prix izleme yolları
- 13 milyona katılabilirsiniz! 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Şartları yerine getirene maaş...