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Konya’da kamyon şarampole devrildi! Ölü ve yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Konya’da kamyon şarampole devrildi! Ölü ve yaralı var

Konya’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Meydana gelen feci kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah sularında Seydişehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde Karacaören Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Emrah Elmas kontrolündeki 07 JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Emrah Elmas'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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