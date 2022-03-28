Mahkemeden skandal karar! 2 genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

ASLİ KUSURLU BULUNDU AMA...

Tutuklanan Öz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi açılan davadaki savunmasında, "Yol boştu, sonrasında bir anda sol tarafta aracı gördüm. Ancak frene basmadım. Çünkü araç bize çarpacaktı. 'Arkamdan geçsin' diye hızımı artırmaya çalıştım. Ancak olmadı" dedi. İlk duruşmada tahliye olan Öz, geçtiğimiz günlerde karar duruşmasına çıktı. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan Öz'ü "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 6 yıl 2 ay 20 güne düşüren mahkeme heyeti, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak, 5 yıl 2 ay 6 güne indirdi. Tali kusurlu bulunan diğer sürücü Bekir Eroğlu'na verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası 1060 gün karşılığı olan 21 bin 100 lira para cezasına çevrilerek, 24 taksite bölündü.