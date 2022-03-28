Fatih’te korkutan yangın! İtfaiye ekipleri 4 kişi ile 6 yavru kediyi kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de binanın giriş katındaki alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi dışarı çıkararak kurtardı. Dumandan etkilenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.