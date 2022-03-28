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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu  oluştu.

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