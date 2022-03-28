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Kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar

İstanbul'da kolonoskopi yaptırmak için hastaneye giden Hatice Kalaycı'nın işlem sırasında bağırsağı 2 santim patlatıldı. Yürüyemez hale gelen talihsiz kadının ailesi hukuk mücadelesi başlattı.

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