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Adana'da polisten kaçarken kaza yaptılar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Adana’da polisten kaçarken kaza yaptılar!

Son dakika haberine göre: Adana'da polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki şüphelilerden biri yakalandı. Ekipler, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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