Annesini boğazından keserek öldürdü! Mahkemede verdiği ifade kan dondurdu: Deccal’ı öldürdüm

'BEN İSA OLDUĞUM İÇİN DECCAL'I ÖLDÜRDÜM'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli gencin soğuk kanlı tavırları dikkat çekti. Sorgusunda mahkeme hakiminin 'Anneni neden öldürdün' diye sorması üzerine 'O benim annem değil, o Deccal' yanıtını veren şüpheli, mahkeme salonundaki herkesi dehşete düşürdü. Savunmasına devam eden şüpheli Oruçgüney'in 'Deccal'ı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım' demesi üzerine mahkeme salonu buz kesti. Hakimlik, şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.