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Annesini boğazından keserek öldürdü! Mahkemede verdiği ifade kan dondurdu: Deccal'ı öldürdüm

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Annesini boğazından keserek öldürdü! Mahkemede verdiği ifade kan dondurdu: Deccal’ı öldürdüm

İstanbul Sultabeyli’de 26 Ocak tarihinde yaşanan tüyler ürperten olayda annesini öldürükten sonra başında sela okuyan Orhan Oruçgüney, polis tarafından gözaltına alındı. Oruçgüney’in Hakimlik’teki savunmasına ulaşıldı. Şüpheli Oruçgüney, hakimin ‘Anneni neden öldürdün’ sorusuna ‘O benim annem değil, o Deccal. Ben de İsa’yım’ cevabını verdi. Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Şüpheli gencin savunması sonrası mahkeme salonu buz keserken Hakimlik, şüpheli Oruçgüney’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kan donduran vahşette, 26 Ocak 2022 tarihinde iddiaya göre anne oğul arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 26 yaşındaki Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi 54 yaşındaki Gülbeyaz Oruçgüney'i eline aldığı bıçakla boğazını keserek katletti.

İddiaya göre Orhan Oruçgüney, annesini öldürdükten sonra başında sela okurken komşuların ihbarı sonrası polis olay yerine geldi. Olay sonrası anne Gülbeyaz Oruçgüney'in hayatını kaybettiği öğrenilirken şüpheli genç gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü ortaya çıkan şüpheli Orhan Oruçgüney, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktan 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Oruçgüney'in ifadesine ulaşıldı.

'BEN İSA OLDUĞUM İÇİN DECCAL'I ÖLDÜRDÜM'
Hakimlikteki sorgusunda şüpheli gencin soğuk kanlı tavırları dikkat çekti. Sorgusunda mahkeme hakiminin 'Anneni neden öldürdün' diye sorması üzerine 'O benim annem değil, o Deccal' yanıtını veren şüpheli, mahkeme salonundaki herkesi dehşete düşürdü. Savunmasına devam eden şüpheli Oruçgüney'in 'Deccal'ı öldürdüm. Çünkü ben İsa'yım' demesi üzerine mahkeme salonu buz kesti. Hakimlik, şüpheli gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ederken 4 çocuk annesi maktul Gülbeyaz Oruçgüney'in ise memleketi olan Sivas Koyulhisar'daki Aksu Köyü'nde 27 Ocak 2022 tarihinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

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