28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Dün akşam ihbar üzerine yapılan aramaların ardından uçak sorunsuz şekilde havalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA