Osmaniye’de LPG tankı patladı! Korku dolu anlar

Sürücü Yusuf S. kendisini can havliyle dışarıya atmaya başarırken yangın nedeniyle otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından olay yerine yakın yerde bulunan benzin istasyonuna götürülen yaralı Yusuf S., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.