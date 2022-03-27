Osmaniye'de LPG tankı patladı! Korku dolu anlar
Osmaniye'de bir otomobilin LPG tankında patlama meydana geldi. Alevler içinde kalan aracın patlama sonrası yaptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobil alevlere teslim olurken, sürücünün müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin LPG tankının patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman patlama sesleri duyulurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki 06 MIH 85 plakalı otomobilin seyir halindeyken LPG tankı patladı.
Sürücü Yusuf S. kendisini can havliyle dışarıya atmaya başarırken yangın nedeniyle otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından olay yerine yakın yerde bulunan benzin istasyonuna götürülen yaralı Yusuf S., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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