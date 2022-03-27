27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı

Muğla'da FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2022
ABONE OL
Muğla’da FETÖ operasyonu: 2 firari yakalandı

Muğla'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA