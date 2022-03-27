Küçükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü! 50 santimetre çekildi

Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

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