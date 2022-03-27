Rize’de heyelan riski! Ayder Yaylası’na ulaşım kapandı





Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin "Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu" dedi.

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