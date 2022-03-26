Osmaniye'de trafik kazası:1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YAŞAM DHA
Osmaniye’de 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda 31 yaşındaki polis memuru Barış Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili emniyet güçlerince başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaza, akşam sularında E-90 Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Barış Yılmaz hakimiyetindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Gaziantep yönü Barit Madeni mevkisinde Osman A.'nın kontorlündeki 61 AD 455 plakalı araçla çarpıştı.
Polis memuru Barış Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
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