Kanuni Sultan Süleyman dönemi yeniden canlanıyor: 500 yıl önceki minyatürler ’Süleymanname’ yeniden yorumlandı

"SÜLEYMANNAME'Yİ SEMBOLİK OLARAK DOKUNABİLİR KILDIK"

SABAH'a yaptığı açıklama Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rabia Babaoğlu kitap çalışmasıyla ilgili şunları söylüyor: "Özcan Özcan hocamız başında olduğu minyatür proje grubu tarafından bu minyatür eserler sergilenmişti. Sonradan bunun bir kitap haline getirilmesi fikriyle bize geldiklerinde biz de dernek olarak bunu üstlendik. Süleymanname bizim ilk kitabımız. Çok faydalı bir eser oldu. Sanatçılar da çok güzel çalıştı.

Kitabımız, minyatür proje grubunun hocaları Özcan Özcan ile birlikte Kanuni dönemindeki minyatürlere sadık kalarak çağımızın malzeme ve teknikleriyle yeniden yorumladığı minyatürlerin yer aldığı, resimli tarih geleneğimizin minyatür ve metin olarak yeni bir yorumla kronolojik sunumu. Orijinalini bugün bir müzenin vitrininden bile görme imkanımız olmayan Süleymanname'yi sembolik olarak dokunabilir kıldık. Herkesi sergiye de davet ediyoruz. İnternette de kitapta yer alan eserlerin animasyonları ve hikâyeleri var. Kitabın içindeki bazı objeler hologramda sergide yer alıyor."