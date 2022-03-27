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SON DAKİKA | Muğla'da deprem | 2022 AFAD SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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SON DAKİKA | Muğla’da deprem | 2022 AFAD SON DEPREMLER

AFAD'dan yapılan son dakika açıkamasına göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana kayıtlara geçti.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İl ve çevre ilçelerde kısa süreliği paniğe neden olan deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

DEPREMİN ÜSSÜ

2022 SON DEPREMLER

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