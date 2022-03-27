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Balıkesir'den üzücü haber: Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Balıkesir’den üzücü haber: Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen Emir Esnek isimli çocuk boğuldu. Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı.

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