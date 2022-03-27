Balıkesir’den üzücü haber: Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan Emir Esnek (10), göletin kıyısındayken bir anda dengesini yitirerek suya düştü. Esnek, sudan çıkmayı başaramadı. Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı. Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. 2. ŞEMSİYE İLE 'UÇAN ADAM' OLAYI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN