Nevşehir’de tipide 40 Malezyalı mahsur kaldı! Ekipler turistlerin imdadına yetişti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü arasında Malezyalı turistlerin içinde olduğu 50 SG 220 plakalı otobüs, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle mahsur kaldı. 40 TURİST KURTARILDI Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan 40 Malezyalı turisti kurtararak güvenli bölgeye getirdi. Kafile rehberi, ihbarın ardından harekete geçerek kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN