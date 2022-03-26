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Nevşehir’de tipide 40 Malezyalı mahsur kaldı! Ekipler turistlerin imdadına yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Nevşehir’de tipide 40 Malezyalı mahsur kaldı! Ekipler turistlerin imdadına yetişti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde içinde turistlerin olduğu otobüs, yoğun tipi ile buzlanma sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalan Malezyalı 40 turist, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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