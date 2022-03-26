Gaziantep’te Nisan ayına sayılı günler kala ani gelen kar yağışı şaşırttı

Aniden bastıran kısa süreli kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar ise araçların üzerini kaplayan kar taneleri ile 'Antep' yazısı yazdı. Kentte kısa süreli etkili olan kar yağışı, bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

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