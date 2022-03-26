Gaziantep'te Nisan ayına sayılı günler kala ani gelen kar yağışı şaşırttı
YAŞAM İHA
Gaziantep'te, akşam sularında ansızın etkili olan kar yağışı, kısa süre içerisinde şehrin bir takım kesimlerini beyaza boyadı. Kısa süreli devam eden kar yağışı yerini yağmura bıraktı.
Gaziantep'te, Nisan ayına yaklaşırken beklenmedik kar sürprizi yaşandı.
Şehrin bir takım bölgelerinde akşam saatlerine doğru aniden bastıran kısa süreli kar yağışı, araçların üzerini ve sokakları beyaza boyadı.
Aniden bastıran kısa süreli kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar ise araçların üzerini kaplayan kar taneleri ile 'Antep' yazısı yazdı. Kentte kısa süreli etkili olan kar yağışı, bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.
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