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Marmaray'da maske kavgası! Güvenlikler araya girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Marmaray’da maske kavgası! Güvenlikler araya girdi

Marmaray'da 2 yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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