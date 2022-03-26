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Arnavutköy'de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Arnavutköy’de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı

Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.



Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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