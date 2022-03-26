Arnavutköy’de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı

TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.