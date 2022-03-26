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Kayseri’de maden ocağında göçük! Kayseri Valisi Günaydın: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Kayseri’de maden ocağında göçük! Kayseri Valisi Günaydın: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, göcükte kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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