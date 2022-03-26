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Kırşehir'de TIR ile minibüs birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Kırşehir’de TIR ile minibüs birbirine girdi! 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana gelen kazada, TIR ile karşı yönden gelen minibüs birbirine girdi. Kaza sonucu minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, TIR şoförü yaralandı.

Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. Emin Çakmak yönetimindeki 40 BA 554 plakalı TIR, karşı yönden gelen Metin Tek'in (29) kullandığı 40 AAT 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü Metin Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'ın sürücüsü Emin Çakmak ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.




SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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