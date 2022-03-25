Son dakika | Esenler’de öğrencilere şiddet olayında flaş gelişme: Görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Esenler'de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı.

Görevli Aykut Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.