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Son dakika | Esenler’de öğrencilere şiddet olayında flaş gelişme: Görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika | Esenler’de öğrencilere şiddet olayında flaş gelişme: Görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika... Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Aykut Ersöz ortaya çıkan ifadesinde, "Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Esenler'de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı.
Görevli Aykut Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.


"BİR ANLIK ÖFKEYLE TOKAT ATTIM, YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM"

Şüpheli Aykut Ersöz, nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını söyleyerek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Bende çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.

Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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