Son dakika | Esenler’de öğrencilere şiddet olayında flaş gelişme: Görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son dakika... Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Aykut Ersöz ortaya çıkan ifadesinde, "Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.
Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Esenler'de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı.
Görevli Aykut Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE TOKAT ATTIM, YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM"
Şüpheli Aykut Ersöz, nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını söyleyerek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Bende çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Kimlik ile PTTBank'a gidene 10 ay boyunca 3 bin 972 TL yatacak! Ayın o tarihine dikkat etmek gerekiyor
- Survivor'da bu akşam kim elendi, diskalifiye oldu? Survivor Elif mi, Barış Murat Yağcı mı, Merve Aydın mı elendi? Acun Ilıcalı açıkladı...
- SGK'dan son dakika duyuru! Başvuru yaparak 3 emekli maaşı almak mümkün, sizin de olabilir! 1 Ekim 2008 öncesi ise...
- Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022..
- 2022 Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği başvuruları başladı mı? İşte tarihler...
- İlk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İl il tıkla öğren!
- 3.250 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak, belli oldu mu?
- Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte kazanan isim
- Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman, saat kaçta? Diyanet 2022 Ankara Ramazan imsakiyesi
- İstanbul ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2022 Ramazan ayı İstanbul'da oruca ne zaman kalkılacak?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2022 Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?