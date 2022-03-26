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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı

Aydıb'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Hanife Çankaya, seyir halindeki TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki 09 H 8185 plakalı TIR çarptı.

Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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