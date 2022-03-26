İstanbul’da korkutan görüntü! 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu | Yunus ölümlerinde savaş izi ihtimali

Gerekirse Sahil Güvenlik'e de haber verip karaya komple araştırmasını isteyeceğiz ki bu hayvanlara yazık günah ölüm sebepleri ne değerli bir varlık, normal balık değil bunlar. Yani sizi anlayan çok güçlü varlıklar. Durum bundan ibaret yorum sizin 2 metre 15 santim gördüğümüz en uzunlarından biri öbürü tahminimce 1,5 metre idi. Diğerleri de 1,5 metre bunların daha büyüklerinin de bu noktada öldüğünü tahmin ediyoruz. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma'nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda ihbarını yapıyoruz ama maalesef çevreye baktığımızda Karadeniz hattından gelen çöpler denizi de mahvetmiş" dedi.