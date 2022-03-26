İstanbul'da korkutan görüntü! 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu | Yunus ölümlerinde savaş izi ihtimali
Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sahilde çok sayıda yunus sahile vurdu. Sahildeki ölü yunusları görenler cep telefonuyla görüntüleyip jandarmaya haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Sahile vuran yunusların sayısının 20'den fazla olduğu belirtildi. Yunusların kesin ölüm sebebinin incelemenin ardından belli olacağı kaydedildi.
Eyüpsultan sahilinde ölü yunus balıklarının kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
24 ölü yunus balığının kıyıya vurduğu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yunus balıklarının kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ne olduğunu anlamadığı manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu ise ölü yunus balıklarının yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
"1 HAFTADA 24 ÖLÜ YUNUS BALIĞI"
Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, "Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda siz de gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor.
Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz" dedi.
"MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"
Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, "Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun'dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.
"KARŞISI DA SAVAŞ BÖLGESİ, ACABA BİR KİMYASAL MI VAR SUDA?"
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, "Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Acaba bir şey oldu orada öldüler bu tarafa karaya vurdular. Tabi ki onu yetkililer çözerler. Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. İhbar olarak Jandarma konumu vereceğiz.
Gerekirse Sahil Güvenlik'e de haber verip karaya komple araştırmasını isteyeceğiz ki bu hayvanlara yazık günah ölüm sebepleri ne değerli bir varlık, normal balık değil bunlar. Yani sizi anlayan çok güçlü varlıklar. Durum bundan ibaret yorum sizin 2 metre 15 santim gördüğümüz en uzunlarından biri öbürü tahminimce 1,5 metre idi. Diğerleri de 1,5 metre bunların daha büyüklerinin de bu noktada öldüğünü tahmin ediyoruz. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma'nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda ihbarını yapıyoruz ama maalesef çevreye baktığımızda Karadeniz hattından gelen çöpler denizi de mahvetmiş" dedi.
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