Film gibi dolandırıcılık! Facebook paylaşımı 5 milyon liraya patladı

45 YILDA KAZANDI BİR HAFTADA KAYBETTİ

Dolandırıcılar satış işlemlerinin ardından parasını isteyen yaşlı adama silah zoruyla "Paramı aldım" yazılı evrak imzalattı. Yaşlı adamı bir süre farklı bahanelerle oyalayan dolandırıcıların Sucu'ya verdiği 2 banka çeki sahte çıktı. İşin peşini bırakmayan Sucu'ya bu kez 4 milyon 900 bin lira değerinde senet verdi. Senedinde karşılıksız çıkması üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tutarak şahıslar suç duyurusunda bulunan Sucu, 45 yıl Avrupa'da çalışarak elde ettiği mal varlığını geri alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Bir haftada 5 milyon liralık mal varlığını nasıl kaybettiğini anlatan 6 çocuk babası Murtaza Sucu, dolandırıcıların fabrikatör havasına kanarak onlara güvendiğini söyledi. İşin bu boyuta gideceğini tahmin etmediğini aktaran Sucu, "Ben şimdi uykularımı kaybettim. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.