Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’nın dolandırılma davasında yeni gelişme! İşte dolandırıcı Mustafa Sakar’ın cezası

SAVCI CEZALANDIRILSIN DEDİ

Savcı mütalaasında dolandırıcının suçu nitelikli olarak işlediği gerekçesiyle, cezalandırılmasını istedi. Mustafa Sakar'a son sözünde, 'Beraatımı verin' dedi. Mahkeme Mustafa S.'yi, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından Sakar'ın suç işleme kararıyla değişik zamanlarda Narlı'yı birden fazla gün dolandırdığı gerekçesiyle cezada artırım yaptı ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme hapis cezasıyla birlikte Mustafa Sakar'ı 1 milyon 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

KUTU

Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık yarım milyon lira dolandırdığı sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın, ziynet eşyasını da almaya çalışırken polisin suçüstü operasyonuyla yakalanarak tutuklanan Mustafa Sakar (24), hakkındaki soruşturma tamamlanmış, şüpheli Sakar hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.