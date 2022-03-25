Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'nın dolandırılma davasında yeni gelişme! İşte dolandırıcı Mustafa Sakar'ın cezası
Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı’yı ‘Bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti’ diyerek yarım milyon lira para ile yüklü miktarda ziynet eşyayı dolandıran sanığa ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme günlerce süren suçun zincirleme olduğu gerekçesiyle suçta artırım yaptı ve dolandırıcı Mustafa Sakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcıya 1 milyon 250 bin lira adli para cezası verildi.
Türkiye'de bir özel üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı'nın dolandırılmasına ilişkin açılan dava, dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Mustafa Sakar açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Nilüfer Narlı'da avukatıyla birlikte katıldı.
Sanık Sakar ifadesinde, "Ayın birinde İstanbul'a dosyam için ve iş sezonu için geldim. Ayın ikisinde müştekiden poşeti alan ben değilim. O gün yorgundum akşam dörde kadar uyudum ve bir Avm'ye gittim. Ayın 4ünde arkadaşım aradı arkadaşım bir poşet alacaksın Urfa'ya yollayacaksın dedi. Ne olduğunu bilmiyordum polisler beni aldı. Hiç bir şeyden haberim yoktu. Arkadaşımın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Şişlideyken polisler beni aldı. Gerçekten bu olayla bir alakam yok. 65 yaşında annem ve babam var onlara bakacak kimse yok onlara böyle bir şeyi yapıp yalnız bırakamam. Arkadaşım memlekette bana Yardımcı oluyordu. O yüzden benden istediği şeyin nedenini sormadım. Müştekiyi ayın 4ü hariç hiç görmedim sadece 30 saniye yüzünü gördüm' diyerek kendisini savundu.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Nilüfer Narlı ise, 'Öyle bilgiler sundular ki iradem sarsıldı, tuzağa düşürüldüm. Sadece devletin bilebileceği bilgilerdi. Paraları kriminale vereceğiz dediler. 2 Şubat günü evden çıktım hava yağmurluydu. Siyah giyinmiş biriydi. Parola söyleyin dedi Pınar dedim. O da maskesini indirip Barış dedi. 4 Şubat günü ziynet eşyaları için yine evden çıkıp teslim ettim. Eve döndüm polis suçüstü yapmış çantadakileri teslim aldım. Günlerce dolandırıldım. şikayetçiyim' dedi.
DURUŞMADA YÜZLEŞTİLER
Duruşmada sanık Mustafa maskesini çıkardı ve ikili mahkemede yüzleşti. Nilüfer Narlı parayı teslim ettiği kişinin Mustafa olduğunu söyledi. Mustafa'nın avukatı sanığın sakalının yeni kesildiğini ve öncesinden çok farklı olduğunu söyledi. Tanık Adnan E., Mustafa bir Şubatta saat on gibi yanıma geldi o gece hiç çıkmadı 2 şubatta öğlen kalktık 3 gibi kahvaltı yapıp AVM'ye gittik, kapanana kadar orada alışveriş yaptık. 3 Şubatta Beykoz'a adliye işleri için gitti. Evimde misafir olduğu için Mustafa kiralık bir apart bulmuştu' diyerek arkadaşını savundu.
SAVCI CEZALANDIRILSIN DEDİ
Savcı mütalaasında dolandırıcının suçu nitelikli olarak işlediği gerekçesiyle, cezalandırılmasını istedi. Mustafa Sakar'a son sözünde, 'Beraatımı verin' dedi. Mahkeme Mustafa S.'yi, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından Sakar'ın suç işleme kararıyla değişik zamanlarda Narlı'yı birden fazla gün dolandırdığı gerekçesiyle cezada artırım yaptı ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme hapis cezasıyla birlikte Mustafa Sakar'ı 1 milyon 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
KUTU
Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık yarım milyon lira dolandırdığı sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın, ziynet eşyasını da almaya çalışırken polisin suçüstü operasyonuyla yakalanarak tutuklanan Mustafa Sakar (24), hakkındaki soruşturma tamamlanmış, şüpheli Sakar hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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