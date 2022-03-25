KADES kullandı ama... 15 gün önce boşanmıştı! Sevgilisini yaka kartı ipiyle boğdu





'KAVGA ETTİK, VURDUM'



Resmi nikahlı eşinden olaydan 15 gün önce boşanan, 1 çocuk babası Sinan Şimşek'in cinayete ilişkin ilk ifadesine de ulaşıldı. İfadesinde, Eda ile kıskançlık tartışması yaşadıklarını ve kavga çıktığını anlatan Şimşek'in, "Olay günü Gülyalı ilçesinde bir mekanda doğum günümü kutladık. Birlikte alkol aldık. Saat gece 02.00 sıralarında Soya Sitesi'ndeki evime geldik. Burada alkol almaya devam ettik. Daha sonra aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Daha önce de aramızda kavgalarımız oluyordu. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Vurma olayından sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN