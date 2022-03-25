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Son dakika: Küçükçekmece’de adliye önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Küçükçekmece’de adliye önünde 4 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri… İstanbul Küçükçekmece'de geçen gün adliye önünde çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin yaşamını yitirdi. Çatışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde elinde pompalı tüfek olan 1 şahsın hedef kontrol ederek yerdeki şahıslara ateş açtığı görülüyor.

Küçükçekmece Adliyesi otopark çıkışında 4 şahsın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde pompalı bir kişinin gözünü kırpmadan yerdeki kişilere ateş açtığı görülüyor. Şahsın ateş açmasıyla etraftakilerin kaçması da görüntülere yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ OLAYI

Dün Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde pompalı bir kişinin gözünü kırpmadan yerdeki kişilere ateş açtığı görülüyor. Şahsın ateş açmasıyla etraftakilerin kaçması da görüntülere yansıyor.
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA
İşte adliye önünde çatışma anları İŞTE ADLİYE ÖNÜNDE ÇATIŞMA ANLARI

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