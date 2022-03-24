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Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü

Son dakika haberi... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

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