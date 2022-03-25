Minik Eymen’in cesedi tandır çukurunda bulunmuştu! Katil zanlının telefonunda ‘istismar görüntüsü’ aranacak
İzmir’in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cesedi tandır çukurunda bulundu. Kan donduran olayla ilgili 27 yaşındaki anne Mine Durak ile 38 yaşındaki sevgilisi Serkan Elçetin'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının akabinde zanlılar bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Serkan Elçetin'in cep telefonunda Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının belirlenmesi için telefonun Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini belirtti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, kocası ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet gösterdiği ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Emniyet, uzun zaman eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, fakat küçük Eymen'e ulaşamadı. Emniyet güçlerine çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti.
MİNİĞİN CESEDİ ELLERİ AYAKLARI BAĞLI HALDE ÇUKURDA BULUNDU
Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.
İSTİNAF HÜKMÜ BOZDU
İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.
TELEFONU İNCELENECEK
Bozma kararının ardından sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin SEBGİS ile katılırken, UCİM avukatları ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatları ise mazeret sundukları için duruşmaya katılmadı. Bozma kararını okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunun içinde minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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