Minik Eymen’in cesedi tandır çukurunda bulunmuştu! Katil zanlının telefonunda ‘istismar görüntüsü’ aranacak

TELEFONU İNCELENECEK



Bozma kararının ardından sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin SEBGİS ile katılırken, UCİM avukatları ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatları ise mazeret sundukları için duruşmaya katılmadı. Bozma kararını okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunun içinde minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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