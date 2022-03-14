Kocaeli'ndeki cinayetin altından tecavüz çıktı! "Elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti hayvanları bile…"
Kocaeli Gölcük’te 38 yaşındaki Kenan Cesur, 41 yaşındaki Ramazan Çar'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cesur, çocukluğunda Çar'ın tecavüzüne uğradığını, cinayet günü de 'Sana nasıl tecavüz ettim' diyerek dehşeti kendisine tekrar hatırlattığını iddia etti. Kenan Cesur, iddianamedeki ifadesinde, "6-7 yaşlarında köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar, benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Bu olaydan kimseye bahsedemedim. Ramazan Çar, hayvanlara bile tecavüz ederdi" şeklinde konuştu.
Kocalie'nin Gölcük ilçesinde 41 yaşındaki Ramazan Çar'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Kenan Cesur, emniyette verdiği ifadesinde, çocukluğunda tecavüzüne uğradığını, cinayet günü de olayı kendisine tekrar hatırlattığını söyledi. Adli tıp raporunda da uzun zaman geçtiği için olayın tıbbi olarak ortaya çıkarılamayacağı aktarıldı. Savcı, zanlı için 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.
Olay, geçen sene 8 Ekim tarihinde, Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Cesur, evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı vurdu. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u kullandığı pompalı tüfekle birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı. Adliyeye sevk edilen Kenan Cesur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
"ELİMİ VE KOLUMU BAĞLAYARAK BANA TECAVÜZ ETTİ KİMSEYE BAHSEDEMEDİM"
Kenan Cesur, iddianamede yer alan ifadesine göre, "Yevmiye ile çalışmaktayım. Ramazan Çar, bizim köylümüz olur. 6-7 yaşlarında köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar, benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Bu olaydan kimseye bahsedemedim, psikolojim bozuldu. Uyuşturucu bataklığına düştüm. Ramazan Çar, hayvanlara bile tecavüz ederdi. Bu yaşanan olaydan çok etkilendim ve husumet besledim. Zaman zaman sokakta karşılaştığımız oluyordu. Kendisi ile karşılaşmamak için uluslararası gemilerde dahi çalıştım. O yüzden burada çok bulunmuyordum. Birbirimiz ile hiç konuşmuyorduk. Psikolojik hap kullanıyorum. Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu. Ramazan'ın bahsettiğim istismar olayı ile ilgili toplum içerisinde bana karşı herhangi bir gülmesi ya da başkasına anlatması olmuyordu" dedi.
"SANA NASIL TECAVÜZ ETTİM"
Olay günü yaşananları da anlatan Kenan Cesur, şunları kaydetti:
"İzinli olduğumda olay yeri olan eve, esrar ve içki içmeye gelirdim. O eve benden başka giren çıkan olmazdı. Olay günü de esrar ve alkol içmeye gittim. Akşam, Ramazan benim evime geldi. Bu olaydan önce hiç gelmezdi ancak benim kaldığım yeri bilirdi. Ramazan geldiğinde bana, 'Nasıl da senden dedemin, babamın intikamını aldım. Sana nasıl tecavüz ettim' diyerek olayı hatırlattı. Ben de anlık hışım ile arka odadaki pompalı tüfeği aldım. İçerisine 3 tane fişek koyarak, Ramazan'ın karın ve göğüs bölgesine üçünü de ateşledim. İlk sıktığım kurşun ayağına geldi. Diğerlerini de hedef gözetmeden sıktım. Kurşunların nereye geldiğini hatırlamıyorum. Diğer odadaki 3 fişeği almaya gittiğimde, Ramazan aşağı kaçtı. Peşinden koştum. Aşağıda merdivenin dibinde ona 3 el daha ateş ettim. Yere düşmüştü ve kımıldamıyordu. Rastgele ateş ettim. Aslında Ramazan'ı öldürmek istemiyordum ancak olay günü yanıma gelince film orada koptu ve onu öldürdüm."
TIBBI TESPİT YAPILAMAZ
İddianamede; polis olay yeri inceleme tutanağı, görgü tanıklarının ifadeleri, kriminal laboratuvarın raporu ve bölgeden toplanan güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi.
Güvenlik kamerası incelemelerine göre; olay öncesi Ramazan Çar'ın bölgedeki hemşehri derneğinde bulunduğu, Kenan Cesur'un sonradan bu derneğe gelerek Çar'ın yanına gittiği, ikilinin bir süre konuştuktan sonra Cesur'un başıyla işaret ederek Çar'ı dışarı çağırdığı bilgisine yer verildi. Birlikte dışarı çıkan ikilinin peş peşe yürüyerek Kenan Cesur'un evine gittikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nca dosyaya eklenen raporda ise Cesur'un Ramazan Çar tarafından istismar edildiğine dair delil sunmaması ve aradan 30-35 yıllık süre geçmiş olması nedeniyle tıbbi yönden herhangi bir tespit yapılamayacağı belirtildi.
'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME'
Cumhuriyet savcısı da Kenan Cesur'un öldürme eylemini önceden tasarladığına kanaat getirdi. Sanığın, Ramazan Çar'ı yaklaşık 2 yıldır öldürmeyi düşündüğü, olay günü maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği, bir şekilde evine gelmesini sağlayarak, evdeki pompalı tüfek ile arka arkaya Çar'ın hayati bölgelerine ateş ettiği, evden kaçmaya çalışınca da takip ederek ateş etmeye devam ettiği ve baş bölgesine nişan alarak, kasten öldürdüğüne vurgu yapan cumhuriyet savcısı, Kenan Cesur'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.
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