Kocaeli'ndeki cinayetin altından tecavüz çıktı! "Elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti hayvanları bile…"





"SANA NASIL TECAVÜZ ETTİM"

Olay günü yaşananları da anlatan Kenan Cesur, şunları kaydetti:



"İzinli olduğumda olay yeri olan eve, esrar ve içki içmeye gelirdim. O eve benden başka giren çıkan olmazdı. Olay günü de esrar ve alkol içmeye gittim. Akşam, Ramazan benim evime geldi. Bu olaydan önce hiç gelmezdi ancak benim kaldığım yeri bilirdi. Ramazan geldiğinde bana, 'Nasıl da senden dedemin, babamın intikamını aldım. Sana nasıl tecavüz ettim' diyerek olayı hatırlattı. Ben de anlık hışım ile arka odadaki pompalı tüfeği aldım. İçerisine 3 tane fişek koyarak, Ramazan'ın karın ve göğüs bölgesine üçünü de ateşledim. İlk sıktığım kurşun ayağına geldi. Diğerlerini de hedef gözetmeden sıktım. Kurşunların nereye geldiğini hatırlamıyorum. Diğer odadaki 3 fişeği almaya gittiğimde, Ramazan aşağı kaçtı. Peşinden koştum. Aşağıda merdivenin dibinde ona 3 el daha ateş ettim. Yere düşmüştü ve kımıldamıyordu. Rastgele ateş ettim. Aslında Ramazan'ı öldürmek istemiyordum ancak olay günü yanıma gelince film orada koptu ve onu öldürdüm."