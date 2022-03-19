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Antalya’da annesinin kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Nuray otel odasında ölü bulundu!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Antalya’da annesinin kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Nuray otel odasında ölü bulundu!

Antalya'da iki sene önce annesinin 44 yaşındaki kuzeni Birol K. Tarafından tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki Nuray Demir’in, otel odasında yatakta çıplak halde cesedi bulundu. Ekipler genç kızın boğazında kızarıklıklar olduğu sebebiyle boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor.

Antalya'da 18 Ocak 2020 tarihinde annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını öne süren Nuray Demir, teyzesiyle beraber karakola giderek şikayetçi oldu.

Demir şikayetinde, 3 defa evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, tecavüz ettiğini söyledi. Olay ardından genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu tespit edildi.

Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları reddederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemede hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

CESEDİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Yargılama süreci devam ederken genç kıza dün ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNUNDA KIZARIKLIKLAR GÖRÜLDÜ

Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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