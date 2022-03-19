Antalya’da annesinin kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Nuray otel odasında ölü bulundu!

Demir şikayetinde, 3 defa evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, tecavüz ettiğini söyledi. Olay ardından genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu tespit edildi.