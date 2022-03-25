Küçükçekmece’de silahlı kavga! 4 kişinin öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi. Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerasına yansımıştı. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.