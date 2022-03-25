Küçükçekmece'de silahlı kavga! 4 kişinin öldüğü olayın detayları ortaya çıktı
Küçükçekmecede'de 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların, Küçükçekmece'de bir kafe önünde 2 kişinin yaralandığı kavganın duruşmasına geldiği belirtildi. 8 Kasım 2021'deki o kavga güvenlik kamerasına yansımıştı.
Küçükçekmece Adliyesi önünde dün çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü. 3 kişinin cenazesi güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde ailelerine teslim edildiği öğrenildi.
18 kişinin gözaltına alındığı olayın yeni detayları da ortaya çıkmaya başladı. İki grup arasında otopark devri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha önce Küçükçekmece'de bir kafe önünde kavga ettiği belirtildi. Tarafların 8 Kasım 2021'de 2 kişinin yaralandığı o kavganın duruşması için adliyeye geldiği kaydedildi. Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana gelen kavga güvenlik kamerasına yansımıştı. İki grup kafe önünde dakikalarca kavga etmişti.
CENAZELERİN 3'Ü ALINDI
Nazım Sözer, Ercan Sözer ile yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Nazım Sözer, Ercan Sözer'in Hakkari'de, Kadir Mendanoğlu'nun ise Antalya'da toprağa verileceği ifade edildi.
Çatışmada hayatını kaybeden Selcan Selvi'nin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
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