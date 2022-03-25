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Kamyoneti sulama kanalına devrilen sürücü yaralı halde kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Kamyoneti sulama kanalına devrilen sürücü yaralı halde kurtarıldı

Adana'da bulvarın ortasında geri manevra yapan taksiye çarpmamak için sürücünün direksiyonu ani bir hareketle sola çevirdiği kamyonet, boş sulama kanalına devrildi. Ters dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkıp, yaralı halde sulama kanalı içinde yatarak yardım isteyen sürücü Sudi Gürüm (46), itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

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