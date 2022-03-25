Aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Su faturasından aldatıldığını öğrendi başına gelmeyen kalmadı









KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Kebapçı koca, canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karıştı. Dehşete kapılan Hülya D. polise gitti. Olayı tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa polisi, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Tülay O., ifadesinde Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için kendisiyle anlaştığını söyledi. Karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için kendisine kurusıkı silahla ateş ettiğini ifade etti.