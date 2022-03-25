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İstanbul Valiliği duyurdu: Esenler'de öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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İstanbul Valiliği duyurdu: Esenler’de öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı

İstanbul Esenler'de özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı. Konuya dair detaylı açıklama İstanbul Valiliğinden geldi.

İstanbul Valiliğinden yapılan SON DAKİKA açıklamasında, "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır." denildi.

Valilik, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgisini paylaştı.

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