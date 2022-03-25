İstanbul Valiliği duyurdu: Esenler’de öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı

İstanbul Valiliğinden yapılan SON DAKİKA açıklamasında, "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır." denildi.