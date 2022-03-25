Beşiktaş’ta arkadaşlarıyla tartışan genç denize atladı! Polisler tarafından sudan çıkarıldı

Olay saat 22.00 sularında Beşiktaş Meydan İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ismi tespit edilemeyen erkek vatandaş, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini denize bıraktı. Gencin suya atladığını gören etraftaki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine ihbar etti.