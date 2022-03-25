Beşiktaş’ta arkadaşlarıyla tartışan genç denize atladı! Polisler tarafından sudan çıkarıldı
YAŞAM İHA
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atlayan şahıs emniyet güçleri tarafından sudan çıkarıldı. Şoka giren genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 22.00 sularında Beşiktaş Meydan İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ismi tespit edilemeyen erkek vatandaş, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini denize bıraktı. Gencin suya atladığını gören etraftaki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine ihbar etti.
POLİS SUYA ATLAYIP KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Suya atlayan bir polis memuru, kişiyi suyun içerisinden çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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