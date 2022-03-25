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Kazada duygu dolu anlar: Yaralanan engelli kızın elini ambulans gelene kadar tuttu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Kazada duygu dolu anlar: Yaralanan engelli kızın elini ambulans gelene kadar tuttu

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kaza sonucu kamyonetin çarptığı işitme engelli genç kız yaralandı. Şok yaşayan genç kızın haline üzülen bir vatandaş, ambulans gelen kadar yaralının elini bırakmadı. O anlar görenleri duygulandırdı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi yönüne hareket eden Kutlucan Altın hakimiyetindeki kamyonet, annesiyle beraber yoluna karşısına geçtiği esnada Bahar Şeker adlı yayaya çarptı.



YARALI KIZIN ELİNİ BIRAKMADI

Kaza sonrası yaralanan işitme engelli genç kız şoka girdi. Yaralı genç kızın durumuna üzülen bir vatandaş, o an başından ayrılmayıp ambulans gelene kadar genç kızın elini bırakmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahar Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, "Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm" diye konuştu.

Yaralının elini bir an olsun bırakmadı YARALININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

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