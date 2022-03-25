Kazada duygu dolu anlar: Yaralanan engelli kızın elini ambulans gelene kadar tuttu

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, "Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm" diye konuştu.