25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon! Örgüt evlerinden 2 milyon 294 bin lira çıktı

FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon! Örgüt evlerinden 2 milyon 294 bin lira çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
FETÖ’nün aktif yapılanmasına operasyon! Örgüt evlerinden 2 milyon 294 bin lira çıktı

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 22 Mart tarihinde 11 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ilk etapta 1.5 milyon lira ele geçirilmişti. 14 adres ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı arama tamamlandı. 14 örgüt evinden 322 bin 180 lira, 93 bin 315 Amerikan doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 liralık altın, 27 bin liralık 21 adet ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira çıktığı belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA