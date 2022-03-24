Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti

"BANA KÖTÜ KONUŞUNCA KAVGA ÇIKTI"



Elif Çakal'ın kendisine mesaj atarak yanına çağırdığını söyleyen Senem T., "Tuana ile buluşacağımız için yanına gitmedim. Daha sonra Elif geldi, buluştuk. Hep birlikte arabayla alkol almaya gittik. Daha sonra da Habipler Yayla Mahallesi'ne gittik. Elif kendinde değildi. Tuana bana Elif'in arkamdan konuştuğunu söyledi. Elif'e sordum, 'Evet, sana sinirliyken söyledim' dedi. Arabayla Cebeci'ye gittik. Bu sırada Elif'le tartıştık. Orada başkaları var diye, biraz daha yukarı çıktık. Bana kötü konuşunca kavga çıktı. Elif çok sinirliydi. Adına açılan sahte hesaplardan dolayı da çok öfkeliydi. Bayağı kavga ettik" dedi.