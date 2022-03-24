Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal’ın arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde uçurumdan düşerek yaşamını yitiren Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin suçlanan arkadaşı Senem T. olay anını tek tek anlattı.17 yaşındaki Senem T. "Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendini atıyor diye ama yetişemedik." ifadelerini kullandı. Senem T. "Elif benim çok samimi arkadaşımdı. Ölümünden dolayı zaten çok üzülüyorum, bir de ölümünden dolayı benim suçlanmam psikolojimi bozdu" şeklinde konuştu.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "İhmalle adam öldürmek" suçlamasıyla 2 seneden 6 seneye kadar hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan 17 yaşındaki Senem T., avukatıyla beraber açıklamalarda bulundu.
Olay günü Elif Çakal'ın kendisi adına sahte hesaplar açıldığı için psikolojisinin bozuk olduğunu dile getiren Senem T., buluştuklarını ve beraber alkol aldıklarını anlattı.
"BANA KÖTÜ KONUŞUNCA KAVGA ÇIKTI"
Elif Çakal'ın kendisine mesaj atarak yanına çağırdığını söyleyen Senem T., "Tuana ile buluşacağımız için yanına gitmedim. Daha sonra Elif geldi, buluştuk. Hep birlikte arabayla alkol almaya gittik. Daha sonra da Habipler Yayla Mahallesi'ne gittik. Elif kendinde değildi. Tuana bana Elif'in arkamdan konuştuğunu söyledi. Elif'e sordum, 'Evet, sana sinirliyken söyledim' dedi. Arabayla Cebeci'ye gittik. Bu sırada Elif'le tartıştık. Orada başkaları var diye, biraz daha yukarı çıktık. Bana kötü konuşunca kavga çıktı. Elif çok sinirliydi. Adına açılan sahte hesaplardan dolayı da çok öfkeliydi. Bayağı kavga ettik" dedi.
"EVE GİDECEK SANDIK, UÇURUMA DOĞRU GİTTİ"
Elif Çakal ile kavga ederken oradakilerin cep telefonu kamerasıyla kendilerini görüntülediğini anlatan Senem T., "Tanımadığım bir adam bizi ayırmaya geldi. Elif ağlayarak aşağı doğru gitti. Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendisini atacağını düşünerek, ama yetişemedik. Atladı, aşağıda tutundu. O sırada Gürkan ve Veysel kaçtı. Sadece biz kaldık. Yanımdaki adam da polisi aradı" diye konuştu.
"ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜNÜM, PSİKOLOJİM BOZULDU"
Elif'in çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Senem T., "Sürekli de beraberdik. Böyle olmasını hiç istemedim, çok üzülüyorum. Haberlerde sürekli beni gösteriyorlar, bu itmiş diye. Öyle bir şey yok. Kendisi atladı. Elif'in ölümü nedeniyle çok üzgünüm, psikolojim bozuldu" şeklinde konuştu.
"UÇURUMDAN ATLAMASINA HERHANGİ BİR KİŞİNİN MÜDAHALESİ OLMADI"
Senem T.'nin Avukatı Iyaz Çimen, müvekkili hakkında yargılama yapılmadan suçlayıcı ifadeler kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek, lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini belirtti.
Senem T.'nin arkadaşını kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşarken, ölümünden sorumlu tutulmasının psikolojisini yerle bir ettiğini ifade eden Avukat Çimen, "Elif Çakal herhangi bir kişinin müdahalesi olmadan, uçurumdan atlamak suretiyle ölümüne sebebiyet vermiştir. Dosyadaki raporlar ve tanık ifadeleri de çok net bir şekilde Elif'in herhangi bir müdahale olmadan aşağı atladığını gösteriyor" dedi.
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